МЕХАНИЗМЫ Valena Life:

Legrand Valena Life

Отличительная сторона Валена Лайф заключается в правильной квадратной форме, изогнутости клавиш и эффектном парении над плоскостью стены, которая достигается путем полезных особенностей новейшей продукции. Расцветки многообразны:

Во все времена популярная классика – жемчужный, слоновая кость, белый;

Тончайший намек на интерес к естественным наукам – узор «эл грей» на белом;

Чтобы целиком раствориться в современной обстановке – темное и светлое дерево, алюминий и медь.

В основе серии Valena Life лежит система InMatic TM

Это совершенно новая линейка Legrand. Установочные системы InMaticTM – стальные либо из поликарбоната. Совмещение данного сырья придает вспомогательной жесткости, а структура закрытого вида не допускает касание к пропускающим ток элементам, которые обеспечивают электробезопасность по максимуму. Системы InMaticTM снабжены улучшенными клеммами без вента для безопасного и мгновенного подключения. Защищающие шторки объединены в систему розеток. Контрольные точки для анализа питания сформированы так, что не производить демонтаж товара в процессе присоединения тестера. Специализированная конструкция установочника – «хвост ласточки» - способствует прекрасной посадке продукции при многопостовом установлении.

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