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Рамка специальная для двойной розетки, цвет Белый, Valena Life
112.71 руб.
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Выберите цвет механизма

цвет Белый

цвет Бежевый

цвет Алюминий

Артикул: 754221

Серия: Valena Life

Цвет: -

Материал: Пластик

Производитель:
Legrand

Страна: -

В интернет-магазине legrand-rozetki.su представлен широкий выбор 1-ных рамок Legrand. Мы предлагаем купить одинарную рамку Legrand серии Valena Life из пластика цвета: по конкурентной цене, в 100.3 руб. с доставкой в Москве и Московской области. Рамка Легранд серии Валена Лайф цвета отлично впишется в дизайн вашего помещения и дополнит квартиру своей изящностью и красотой. Рамка специальная для двойной розетки, цвет Белый, Valena Life компании Легранд - это отличное качество от лучшего французского производителя электрооборудования.

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Рамки продаются отдельно

Готовый товар состоит из

Механизма и Рамки

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